Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ermittelt die Berliner Justiz gegen 20 Mitglieder mutmaßlich krimineller Großfamilien. Im vergangenen Sommer hatten die Behörden im Zusammenhang mit diesen Clans rund 70 Immobilien beschlagnahmt.



Rund ein Jahr nach der Beschlagnahme von 77 Immobilien in Berlin und Brandenburg, die einem arabischstämmigen Clan gehören sollen, wird inzwischen gegen 20 Verdächtige ermittelt. Es sei aber keiner von ihnen in Untersuchungshaft, teilte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.