Bild: imago images/Rüdiger Wölk

Reportage | Reise von Berlin nach Polen - Nachtzug statt Ferienflieger

26.07.19 | 10:46 Uhr

Für mehr Umweltschutz denken immer mehr Menschen über klimaneutrales Reisen nach. Auch unseren Reporter Tomasz Kurianowicz hat die "Flugscham" befallen. Seine Idee für den Sommerurlaub: eine Reise mit dem Nachtzug von Berlin nach Polen.

Ich erinnere mich, wie ich vor fünfzehn Jahren - noch zu Studienzeiten - mehrmals im Monat im unbequemen Sitzwagen nachts vom Berliner Ostbahnhof zu meiner damaligen Freundin nach München reiste. Die Fahrt im Nachtzug hatte etwas Romantisches: Ich sah das Licht der vorbeirauschenden Laternen durch die leicht abgedunkelten Scheiben, konnte kaum schlafen, wälzte mich von einer Seite auf die andere - und trotzdem genoss ich die Reise durch die Nacht. Schließlich war ich mit dem Sparpreis für 29 Euro unterwegs. Wer konnte da schon meckern? Aber das war einmal: 2016 hat der damalige Bahn-Chef Rüdiger Grube die unrentablen Nachtzüge abgeschafft - trotz vieler Proteste. Jetzt vermissen viele Reisende den Nachtzug, weil es kaum eine bessere, romantischere und vor allem klimafreundlichere Art des Reisens gibt. Als ich dieses Jahr meinen Sommerurlaub plante und mit meiner Freundin den Entschluss fasste, aus Klimagründen auf den Flieger zu verzichten, wurde ich überrascht: Bei meinen Recherchen zeigte sich, dass der Nachtzug von deutschen Bahnhöfen nicht ganz verschwunden ist.

Nachtzug feiert Comeback

2016 übernahm die Österreichische Bahn, die ÖBB, einige Nachtzugverbindungen und baute sie sogar aus. Die rentabelste Strecke ist schon immer die Verbindung von Berlin nach Zürich - über Potsdam, Göttingen und Freiburg. Sie wurde nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen und wird jetzt täglich befahren. Die Wagen sind modern. Man kann entscheiden, ob man im Liege-, Sitz- oder Schlafwagen die Reise auf sich nimmt. Außerdem ist der Zug relativ schnell unterwegs: Um 20:56 Uhr geht die Fahrt in Berlin los und um 9 Uhr morgens kommt man am nächsten Tag in Zürich an. Vorher kann man im Abteil noch gemütlich frühstücken und danach entspannt die Stadt erkunden. Das einzige Problem: Die Reise im Schlafwagen ist mit circa 219 Euro pro Person ziemlich teuer und damit keine kostengünstige Alternative zum Flugzeug. Das liegt aber auch daran, dass Bahnunternehmen 19 Prozent Mehrwertsteuer für die Tickets berechnen müssen, auch für Strom- und Dieselkraftstoff müssen sie Steuern zahlen. Das müssen Billigfluganbieter nicht.

Nur noch wenige Strecken von Berlin

Von Berlin aus gibt es nur noch wenige Nachtzugverbindungen. Immerhin fährt in der Sommerzeit zwei Mal die Woche der sogenannte Berlin-Night-Express in 14 Stunden von Berlin ins schwedische Malmö. Das Besondere: Einen Teil der Strecke erklimmt der Zug per Fähre. Eine Strecke kostet circa 100 Euro pro Person. Man schläft in einem etwas in die Jahre gekommenen Liegewagen, was nicht die bequemste Art des Reisens ist. Trotzdem finde ich in Anbetracht des Aufwands den Preis ziemlich fair. Außerdem spart man sich eine Nacht im Hotel. Zudem gibt es noch einen russischen Zug, der zwei Mal pro Woche von Berlin nach Paris fährt - und in die andere Richtung von Berlin über Warschau nach Moskau. Die Fahrt dauert circa 23 Stunden.

Der schönste Urlaub seit Langem

Zum Schluss habe ich mich mit meiner Freundin für einen Nachtzug nach Polen entschieden. Die ÖBB hat nämlich neben der Berlin-Zürich-Verbindung eine weitere Strecke aktiviert, die in mehrere osteuropäische Städte fährt. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen der ungarischen, österreichischen und der polnischen Bahn. Und es funktioniert so: Ein Nachzug rollt täglich um 18:30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof los und wird dann im polnischen Breslau geteilt. Ein paar Wagen fahren nach Wien, ein paar andere nach Budapest, und der Rest fährt über Krakau ins polnische Przemyśl – bis an die ukrainisch-slowakisch-polnische Grenze, also gefühlt bis ans andere Ende der Welt. Genau dorthin bin ich gefahren, in die Beskiden, in einen naturbelassenen Nationalpark im südöstlichen Polen, wo ich wandern, Wanderhütten besuchen und großartig essen konnte. Auch ein günstiges 5-Sterne-Hotel gibt es dort. Jetzt kann ich sagen: Es war der beste Urlaub seit Langem. Ich schlief mit meiner Freundin im polnischen Schlafwagen im Zweierabteil. Wir hatten also eine eigene Kabine, jeweils ein eigenes, gemütliches Bett, ein Waschbecken, und haben pro Person 65 Euro gezahlt. Es war bequem und morgens gab es einen Snack und Kaffee dazu. Einen Speisewagen gibt es nicht, aber der ungarische Schaffner hat in seiner provisorischen Küche ein Mikrowellen-Ananas-Frikassee aufgewärmt. Um 8 Uhr sind wir ausgeruht in Przemyśl angekommen und konnten gleich in den Urlaub starten. Meine nächste Reise geht im September mit dem Nachtzug nach Lissabon.