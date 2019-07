imago stock&people Bild: Video: Abendschau | 26.07.2019 | Arndt Breitfeld

CSD in Berlin - Mehr als nur ein schriller Straßenumzug

27.07.19 | 08:58 Uhr

Bunt und laut wird die CSD-Parade, die am Samstag wieder durch Berlin zieht. Doch der Protest ist durchaus politisch. Auch 50 Jahre nach dem Aufstand in der New Yorker Christopher Street gegen Polizeigewalt kämpft die queere Community weiter für ihre Rechte. rbb|24 und Radioeins streamen ab 14 Uhr live von der Berliner CSD-Parade.

50 Jahre Stonewall und 40 Jahre Berliner CSD: Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin erinnert an die Pioniere der frühen Schwulen- und Lesbenbewegung. Unter dem Motto "50 Jahre Stonewall – Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme" sollen frühe Aktivisten gewürdigt werden, wie die Veranstalter angekündigt haben. Etwa die Malerin Lili Elbe (1882-1931) die die CSD-Gründerin Brenda Howard (1946-2005).

Der CSD im rbb Der rbb berichtet am Samstag ab 14.00 Uhr im Livestream auf rbb-fernsehen.de und auf radioeins.de vom Berliner CSD. In der Sondersendung berichtet auch "Radioeins im Queerformat" von 14.00 bis 18.00 Uhr vom Christopher Street Day. Ab 1.05 Uhr ist der CSD 2019 noch einmal im rbb Fernsehen zu sehen.

Zu der Parade werden bis zu einer Million Menschen erwartet, die für die Rechte von Lesben, Schwulen, Transpersonen, Inter- und Bisexuellen demonstrieren. Der Umzug mit 98 Fahrzeugen soll um 12 Uhr am Kurfürstendamm starten und über Lietzenburger Straße, Wittenberg- und Nollendorfplatz in Richtung Großer Stern und über die Straße des 17. Juni bis zum Brandenburger Tor führen. Dort soll um 16 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden. Musik gibt es etwa von der "Spice Girls"-Sängerin Melanie C und DJ Felix Jaehn.

Lederer: CSD ist immer noch politisch

Kritiker beklagen, der CSD werde zunehmend kommerzieller. So fahren bei der diesjährigen Parade auch Trucks der Konzerne Coca Cola, Amazon, Google oder Paypal mit. Der CSD-Vorstand hat eingeräumt, die Parade sei kommerziell. Aber es würden nur Firmen auf dem CSD zugelassen, deren Initiative für queere Menschen ernsthaft sei, sagte Monique King, eine von fünf Vorstandsmitgliedern.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sieht den Christopher Street Day (CSD) weiterhin vor allem als politische Demonstration. Die Menschen, die auf der Straße seien, zeigten queere Sichtbarkeit, sagte Lederer am Freitag im rbb. Sie wiesen außerdem auf unerledigte Themen hin. So sei das Transexuellen-Gesetz noch immer entmündigend, so Lederer. Auch seien Therapien zur Umerziehung von Lesben und Schwulen noch immer nicht verboten. Zu den Forderungen des diesjährigen Berliner CSD gehört etwa, die Ausgrenzung HIV-positiver Menschen zu stoppen oder Menschen der LSBTIQ-Community, denen in ihren Heimatländern Verfolung droht, ein Bleiberecht in Deutschland einzuräumen.

Erster Berliner CSD 1979 mit 400 Demonstranten

