CSD-Wochenende in Berlin - Die wohl größte Demo seit dem Mauerfall

24.07.19 | 22:23 Uhr

Am Samstag wollen bis zu eine Million Schwule, Lesben und andere queere Menschen durch Berlin ziehen. Weil immer mehr große Firmen am CSD beteiligt sind, gibt es aber auch Kritik - und eine Alternative. Von Nico Schmolke

Zwischen 600.000 und eine Million Menschen werden am Samstag zur vermutlich größten Demonstration des Jahres in Berlin erwartet. Auf dem Christopher Street Day (CSD) wollen queere Menschen für die Gleichberechtigung aller sexuellen Identitäten und für mehr Sichtbarkeit demonstrieren. Es wäre die größte Demonstration seit dem Mauerfall. Vom Kurfürstendamm in der City-West wird sich ein Zug aus 98 Fahrzeugen und 41 Fußgruppen bis zum Brandenburger Tor bewegen. Um 12 Uhr soll der CSD am Ku’damm Ecke Joachimsthaler Straße eröffnet werden. Weil am Wittenbergplatz gebaut wird, weicht die Demonstration in diesem Jahr über die Nürnberger und die Lietzenburger Straße aus. Deswegen kann es insbesondere am U-Bahnhof Nollendorfplatz besonders voll werden, wenn Besucher aus der ganzen Stadt zur Demonstration anreisen.

Der CSD im rbb Der rbb berichtet am Samstag, 27. Juli 2019, ab 14.00 Uhr im Livestream auf rbb-fernsehen.de und auf radioeins.de vom Berliner CSD. In der Sondersendung "Radioeins im Queerformat" berichten Frauke Oppenberg und Holger Wicht von 14.00 bis 18.00 Uhr vom Christopher Street Day. Ab 1.05 Uhr ist der CSD 2019 noch einmal im rbb Fernsehen zu sehen.

Bühnenshow mit internationalen Künstlern

Auf große Hitze, die auch für das Wochenende angesagt ist, sind die Veranstalter vorbereitet. Nahe der Siegessäule wird eine Marathondusche für Abkühlung sorgen. Zudem werden etliche Sanitäter im Einsatz sein, um kollabierten Menschen zu helfen. Die Organisatoren empfehlen den CSD-Besuchern dringend, Wasser und Sonnenschutz einzupacken. Ab 16 Uhr sollen die Wagen dann an der Siegessäule und dem Party-Gelände vor dem Brandenburger Tor ankommen, wo zur selben Zeit die Bühnen-Show eröffnet wird. Letztes Jahr musste die Show wegen eines Unwetters abgebrochen werden - diesmal wird es zwar ebenfalls wieder heiß, aber Gewitter sind bislang nicht in Sicht. Mit Marianne Rosenberg, Felix Jaehn und der ehemaligen "Spice Girls"-Sängerin Melanie C. sind bekannte Acts aus verschiedenen Musikrichtungen angekündigt. Melanie C. tritt im Rahmen ihrer World Pride Tour mit Drag Queens auf, der international erfolgreiche DJ Felix Jaehn hat sich erst 2018 als bisexuell geoutet und Marianne Rosenberg wurde durch ihren Schlager-Hit "Er gehört zu mir" schon in den 1970er Jahren zu einer Ikone der Schwulenbewegung.

"Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme"

Der CSD steht dieses Jahr unter dem Motto "50 Jahre Stonewall – Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme". Weltweit erinnern die Prides an den Aufstand von Schwulen, Drags und schwarzen Strichern, die sich 1969 in New York willkürlichen Polizei-Razzien widersetzt hatten. Die Besitzer der Bar Stonewall Inn, wo der Protest begann, werden am Samstag bei der CSD-Eröffnung in Berlin eine Ansprache halten. Dabei hatte der Berliner CSD ursprünglich ein anderes Motto, das erst nachträglich auf das Stonewall-Jubiläum umgetextet wurde. Und nicht nur diese späte Besinnung auf das politische Erbe der queeren Bewegung sorgt in der Community für Kritik. Der CSD sei mittlerweile zu einer großen kommerziellen Party verkommen, klagen viele. Auf dem Demo-Zug fahren Trucks von globalen Konzernen wie PayPal, Microsoft oder Amazon mit.

Grünen-Politiker kritisiert Firmenbeteiligung

Sebastian Walter, queerpolitischer Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, kritisiert auf Facebook zum Beispiel die Beteiligung des sozialen Netzwerks TikTok. Dort laden meist junge Menschen Videos hoch, auf denen sie zu Songs singen und tanzen - und bekommen teilweise massenweise Hass-Kommentare ab. "Es scheint keine Meldemöglichkeiten oder eine Moderation zu geben", schreibt Walter. Der Hass treffe viele queere Jugendliche, die auf dem weltweit verbreiteten sozialen Netzwerk aktiv sind. Aus Studien ist bekannt, dass schwule, lesbische oder auch Transjugendliche besonders häufig Selbstmord begehen - auch weil sie ungebändigten Hass aus dem Internet abbekommen. Das Nichtstun von TikTok sei "skandalös", so der Grünen-Politiker.

CSD-Vorstand rechtfertigt Sponsorenauswahl

Monique King aus dem CSD-Vorstand verteidigt die Teilnahme von TikTok hingegen: "Beim Berliner CSD können nicht Wagen von irgendwelchen Firmen auftreten, sondern die müssen Diversity Groups haben oder sich mit einem Verein zusammenschließen." TikTok sponsort den Wagen der ehrenamtlichen Initiative Enough ist Enough, die Kampagnen zur Unterstützung von queeren Menschen weltweit organisiert. "Mit diesem Partner kann man super gegen Hate Speech vorgehen", sagt King. Firmen, deren Engagement nicht ernsthaft sei, würde man auf dem CSD nicht zulassen. Gleichzeitig kann King die Kritik auch verstehen: "Es ist gut, dass Menschen den Finger in die Wunde legen und sagen, der CSD ist zu kommerziell. Ja, der ist kommerziell, das ist so."

Alternativ-CSD zieht von Kreuzberg nach Friedrichshain

Wohl auch deswegen wird es in diesem Jahr wieder einen alternativen CSD geben, den Aktivisten auf Facebook angekündigt haben. Für 18 Uhr wird zum Radical Queer March aufgerufen, der vom Mariannenplatz bis zur Rigaer Straße in Friedrichshain ziehen soll. Bei der Polizei sind 300 Teilnehmer angemeldet. "Kleine CSDs sind genauso wichtig", sagt King, die Organisatorin des großen CSD. "Hauptsache, die Leute gehen auf die Straße." Die Organisatoren des kleinen CSD sehen das hingegen deutlich radikaler: "Zwischen Bundeswehr, Axel Springer Verlag und Bayer AG scheint es hier kaum mehr möglich, an das radikale politische Erbe anzuknüpfen", heißt es in dem Aufruf in Bezug auf das Stonewall-Jubiläum. "Es laufen die mit, die Säulen eines ausbeuterischen, sexistischen und rassistischen Systems sind, in dem queere Menschen vor allem dann akzeptiert werden, wenn sie möglichst weiß, cis und bürgerlich-angepasst sind."

Stündliche Botschaften schallen von Party-Trucks

Dass der "große" CSD weiterhin politisch ist, wollen die Organisatoren in diesem Jahr mit sechs inhaltlichen Forderungen unterstreichen. Zwei davon beziehen sich direkt auf Berlin: Es soll ein Kultur- und Wohnzentrum für Lesben geschaffen werden. Und von kommunalen Unternehmen und der Berliner Verwaltung fordert der CSD ein Diversity-Management zur Förderung queerer Mitarbeiter. Alle Forderungen sollen stündlich von sämtlichen Party-Trucks erschallen und den politischen Ursprung der CSD-Party unterstreichen. Die zunehmende Gewalt auf Berlins Straßen unterstreicht, dass die Ziele der queeren Bewegung auch lange noch nicht erreicht sind. "Es ist so, dass die Gewaltbereitschaft auch für uns sichtbar und lesbar in die Höhe gegangen ist", stellt Anne Grießbach fest, die bei der Berliner Polizei Ansprechpartnerin für LSBTI-Personen ist. "Wir haben massive Gewaltvorfälle und Gewaltausbrüche in Berlin." Ein erstes Zeichen gegen Gewalt und für mehr Akzeptanz will der CSD-Vorstand bereits am Donnerstagabend setzen. Ab etwa 21:20 Uhr wird der Berliner Fernsehturm für drei Nächte in den Farben des Regenbogens erleuchten - weltweit Symbol für die queere Bewegung. Schon jetzt gibt es in der ganzen Stadt Regenbogenflaggen an Balkons und vor Rathäusern. Ausstellungen erinnern an die Geschichte der queeren Bewegung. Und am CSD-Wochenende gibt es queere Partys in etlichen Berliner Clubs.