Eines der berühmtesten Berliner Wahrzeichen soll ein neues Outfit bekommen - zumindest vorübergehend: Der CSD e.V. hat die einmalige Sondergenehmigung erhalten, den Fernsehturm von Donnerstag bis Sonntag in den sechs Farben des Regenbogens erleuchten zu lassen.

Hintergrund ist das 50. Jubiläumsjahr der Stonewall-Unruhen in New York - einer Serie von gewaltsamen Konflikten zwischen Homosexuellen und Polizisten in New York - sowie das 40. Jubiläum des CSD Berlin. Wie der Leiter des Berliner Landesdenkmalamtes, Dr. Christoph Rauhut, am Mittwoch rbb|24 sagte, sei dadurch ein besonderes öffentliches Interesse gegeben. "Und das steht über dem Denkmalschutz. Normalerweise sehen wir eine Beleuchtung nämlich als Beeinträchtigung eines Denkmals an und erteilen so eine Genehmigung nicht", so Rauhhut.