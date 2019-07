Ein sogenannter Scraper liest die Daten der Anbieter-Apps automatisiert alle fünf Minuten aus. Das ist nach Einschätzung des rbb-Justitiariats eine legale Praxis. Der daraus entstandene Datensatz enthält eine Tabelle mit mehrenen Millionen von Zeilen. Jede dieser Zeilen enthält für einen E-Scooter den Aufenthaltsort, den zugehörigen Zeitpunkt sowie den Anbieter. Jeder E-Scooter hat eine eindeutige Identifikationsnummer, so dass er also zu einem späteren Zeitpunkt wiedererkannt werden kann. Auch die Bewegungen von E-Scootern über den gesamten Tag hinweg können erfasst werden.

Er schätzt auf Anfrage von rbb|24, dass in Berlin rund 4.000 Kauf-E-Scooter mit und ohne Lenkstange unterwegs seien. Da die zugelassenen Modelle erst seit kurzem auf der Straße fahren dürfen, rechnen wir für unseren Untersuchungszeitrsaum mit durchschnittlich 2.000 Kauf-Scootern pro Tag . Wir nehmen an, dass sie halb so intensiv genutzt wurden wie die Leih-Tretroller - und landen bei zusätzlichen 400.000 Personenkilometern für Kauf-E-Scooter.

Im Vorjahrszeitraum 20. Juni – 15. Juli 2018 passierten in Berlin laut polizeilicher Verkehrsunfallstatistik für Fahrräder rund 900 Unfälle [berlin.de].

In Deutschland werden pro Tag laut Umweltbundesamt im Schnitt 96.000.000 Personenkilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt [umweltbundesamt.de]. Heruntergerechnet auf die Einwohnerzahl Berlins strampeln Radler in der Hauptstadt theoretisch jeden Tag im Schnitt 4.173.000 Kilometer.



Aber: In Berlin werden rund 30 Prozent mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt als im Bundesschnitt, das geht aus der Studie "Mobilität in Städten" hervor - macht 5.426.000 Personenkilometer. Aus der Studie "Mobilität in Städten" geht weiterhin hervor, dass in Berlin im Sommer rund doppelt so viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden als im Winter [berlin.de].

Im Winter sind es also pro Tag 3.617.000 Kilometer, im Sommer 7.234.800 Kilometer. Bei 25 Sommertagen wären es umgerechnet 180.800.000 Personenkilometer, die in Berlin vom 20. Juni bis 15. Juli mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden.