Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin-Tiergarten beschädigt. Wie eine Sprecherin der Polizei rbb|24 mitteilte, ging die zweite Anzeige bereits am Donnerstag über die Internetwache ein.

Drei Tage zuvor hatte die Berliner Polizei den ersten Vorfall von Vandalismus an dem Glasdenkmal am Simsonweg gemeldet. In beiden Fällen sollen Unbekannte die Glasscheiben des Denkmals mit spitzen Gegenständen zerkratzt haben.