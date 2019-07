Die "Cannabis-Influencerin", wie die Polizei sie in ihrer Mitteilung nennt, habe eine Strafanzeige wegen Betäubungsmittelhandels und den Verstoß gegen das Waffengesetz bekommen.

Die Polizei erinnerte in ihrer Mitteilung an eine aktuelle Netflix-Produktion mit dem Titel "How to sell drugs online (fast)", zu Deutsch: Wie verkauft man (schnell) online Drogen - und ergänzte scherzhaft: "... and get caught by the police" (und wird von der Polizei erwischt).