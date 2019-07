Wir haben jetzt über die zwei Wochen sechs Patienten gehabt, wobei man sagen kann, dass vier davon jetzt über das vergangene Wochenende kamen. Davon sind drei mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen worden und sind auch noch hier. Die anderen sind ambulant behandelt, beziehungsweise schon wieder entlassen worden.

Was für Verletzungen haben die Menschen erlitten?

Die ganze Bandbreite der Verletzungen. Das fängt an bei leichteren Verletzungen wie dem kleinen Kopfanprall - also umgangssprachlich einer leichten Gehirnerschütterung, die zu einer kurzen Überwachungspflichtigkeit führt, aber keine weiteren Folgen bedeutet - bis hin zu schweren Verletzungen, also Knochenbrüchen oder Weichteil-Verletzungen, die dann stationären Aufenthalt nach sich ziehen.

Wie sind die Unfälle entstanden, was berichten die Patienten?

Die Mehrheit berichtet tatsächlich, dass sie erschreckt und erstaunt darüber sind, welche Geschwindigkeit mit diesen E-Scootern erreicht werden, beziehungsweise wie unkontrollierbar die Gerätschaften für sie sind, weil sie noch nie damit gefahren sind. Und als ungeübter, vielleicht auch älterer Benutzer ist es doch schwieriger, das Gleichgewicht zu halten.