In Oranienburg haben am Donnerstag die Vorbereitungen für die Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben begonnen. Der Sperrkreis rund um den Fundort der beiden 500 Kilogramm schwere Bomben am Treidelweg ist seit acht Uhr geschlossen. Bis zehn Uhr wollen die Einsatzkräfte an jeder einzelnen Wohnungstür klingeln. So soll sichergestellt werden, dass alle Menschen das Gebiet verlassen haben.



Mit einer Aufhebung des Sperrkreises sei nicht vor 19 Uhr zu rechnen, wie es von der Stadtverwaltung heißt. Es handele sich um die 206. und 207. Bombe, die seit der Wende in Oranienburg unschädlich gemacht werden mussten. Rund 5.100 Oranienburger sind von der Sperrung betroffen.

Die Bomben wurden vergangene Woche auf dem Gelände am Treidelweg entdeckt. Da es sich um intakte chemische Langzeitzünder handelt, wurde bereits am Mittwochvormittag aus Sicherheitsgründen ein Bereich mit einem Radius von etwa 100 Metern um den Fundort herum gesperrt. In diesem Bereich befinden sich einige Wohngrundstücke und das Wassersportzentrum. Auch der Oder-Havel-Kanal ist zwischen Haveleck und der Lehnitzbrücke bis zur Entschärfung der Bomben gesperrt. Inzwischen wurde der Sperrkreis auf einen Radius von etwa 1.000 Metern erweitert.