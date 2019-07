Volltrunken ist ein schwedischer Tourist am Donnerstagabend mit einem E-Tretroller am Checkpoint Charlie gestürzt. Wie die Polizei auf Nachfrage von rbb|24 bestätigte, hatte der Mann versucht, eine Bordsteinkante zu überwinden. Er stürzte mit dem Elektrofahrzeug und zog sich eine blutende Platzwunde am Kopf zu. Er trug keinen Helm.

Der Mann versuchte noch, davonzulaufen, wurde aber von Rettungskräften in einer Seitenstraße entdeckt und versorgt. Laut Polizei randalierte der Mann später im Rettungswagen, weil er die Behandlung verweigerte.

Bei einem Alkoholtest wurden bei dem Mann 2,2 Promille festgestellt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär behandelt.

Der E-Tretroller überstand den Unfall unbeschädigt, so die Polizei.