Ein Radler fährt bei Rot, flieht vor einem Motorradpolizisten und stößt dann gegen einen Baum: Fast drei Monate nach einem schweren Radunfall in Berlin-Kreuzberg wird wegen

fahrlässiger Körperverletzung im Amt gegen den Polizisten ermittelt. Seit Dienstag sei das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Berlin anhängig, teilte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch auf Anfrage mit.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsse davon ausgegangen werden, "dass es zwischen dem Motorrad des Beschuldigten und dem Fahrrad des Verunfallten zu einer Berührung gekommen sein muss, worauf es zum Sturz des Radfahrers kam", so die Sprecherin weiter. Alles Weitere zum Unfallhergang sei nun Gegenstand der Ermittlungen.