Die meisten Brandstiftungen von Wäldern in Brandenburg geschehen laut Raimund Engel im Landkreis Oberhavel, insbesondere im Löwenberger Land. Dort ließen sich zwei Drittel der Waldbrände auf Brandstiftung zurückführen, sagte Engel.

2018 gab es laut Engel 512 Waldbrände in Brandenburg, davon war Brandstiftung bei 18,4 Prozent die Ursache. 2017 waren es laut Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sogar 34,8 Prozent, ein Jahr zuvor 40,3 Prozent. In diesen beiden Jahren hat es jedoch deutlich weniger Waldbrände insgesamt in Brandenburg gegeben (2016: 248; 2017: 141). Auffällig aber auch hier: Zwischen 2016 bis 2018 ereigneten sich die meisten Brandstiftungen von Wäldern in Brandenburg im Landkreis Oberhavel.

Mögliche Gründe für Brandstiftung sind laut Raimund Engel Geltungsbewusstsein, destruktives Handeln oder Frustration.