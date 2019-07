Mondfest: Im Liegesessel durchs All fliegen

Am 21. Juli 1969, um 3:56 Uhr MEZ, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. 50 Jahre später erinnert das "Mondfest" im Zeiss-Planetarium an diesen historischen Moment. Im Liegesessel kann man mit der Apollo durchs All fliegen. Von Annette Miersch