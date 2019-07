Teils lange Staus haben zum Ende des Wochenendes Urlaubern auf dem Weg in die Ferien oder zurück in die Heimat viel Geduld abverlangt. Ein Sprecher des ADAC sagte der Nachrichtenagentur DPA, dass am Sonntag auf den Autobahnen rund um Berlin und in Brandenburg besonders viel Verkehr geherrscht habe. So gab es unter anderem auf der A13 in Richtung Dresden Stau zwischen dem Schönefelder Kreuz und der Abfahrt Bestensee.