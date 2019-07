Die Molchowbrücke in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wird noch später fertig als zuletzt geplant.



Sie soll nun erst frühestens im Oktober dieses Jahres eröffnet werden können, wie das Baudezernat der Stadt mitgeteilte. Die Arbeiten an der 37 Meter langen und drei Meter breiten Brücke pausieren unter anderem, weil notwendige Stahlteile von einer Spezialfirma vormontiert werden müssen. Diese Teile können erst im kommenden Monat geliefert werden. "Voraussichtlich Ende August kann die neue Brücke eingeschoben werden", sagte die Sprecherin der Stadt Neuruppin am Donnerstag.



Nach jahrelangem Streit über eine neue Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Rhin war die alte Brücke im vergangenen Jahr abgerissen worden. Die Eröffnung des Neubaus der Brücke war dann zunächst für das Frühjahr angekündigt und zuletzt auf die Sommermonate verschoben worden.



Neben den Terminverzögerungen stiegen die Baukosten enorm an. Anfangs waren mehrere hunderttausend Euro veranschlagt. Inzwischen sind es bereits zweieinhalb Millionen Euro.