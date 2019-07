Nach dem Brand in einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 56-jährigen Mieter der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer ausbrach, werde fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. "Das Brandkommissariat ermittelt noch, daher können wir keine Einzelheiten nennen", sagte ein Polizeisprecher.