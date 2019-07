Nach einwöchigem Brand konnte das Feuer in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) endgültig gelöscht werden. Das hat die Leitstelle Lausitz am Samstag dem rbb mitgeteilt. Demnach hat der Regen am Freitag und in der Nacht auf Samstag geholfen, den Brand zu löschen.

Der Kreis Dahme-Spreewald gab deshalb die Einsatzleitung am Freitagmittag wieder an das Amt Lieberose ab und erklärte die "Großschadenslage" für beendet. Die noch schwelenden Moorbrände könnten allerdings noch längere Zeit für Rauchbelästigung in umliegenden Ortschaften sorgen, hieß es von der Feuerwehr.