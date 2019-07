Die Einleitung sauren Grundwassers vom Bau der Eugal Erdgastrasse war nicht allein Schuld am Fischsterben in der Schwarzen Elster. Zu diesem Ergebnis sind Experten bei einem mehrstündigen Krisentreffen am Donnerstag beim Landesumweltamt gekommen.

Zwei Trockenjahre nacheinander und damit Niedrigwasser in der Schwarzen Elster, dazu saure Einträge als Spätfolge des Bergbaus in der Region haben demnach die Qualität des Wasser bereits abgesenkt. Das abgepumpte Grundwasser vom Trassenbau habe den Fluss auf einer Länge von 14 Kilometern allerdings zum Kippen gebracht, so der zuständige Abteilungsleiter. Die Kommunikation vom Kreis zu den Ämtern habe funktioniert, auf Hinweise sei reagiert worden.