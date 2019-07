Sicherungsverwahrter Gefangener in Tegel verschwunden

Die Berliner Polizei fahndet nach einem wegen Vergewaltigung verurteilten Mann, der aus der Sicherungsverwahrung nicht zurückgekehrt ist. Er werde seit Montagabend in der Einrichtung in Tegel vermisst, sagte ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung. Der Mann befand sich seit vier Jahren in der Sicherungsverwahrung.