dpa/Bernd Von Jutrczenka Audio: Inforadio | 22.07.2019 | Martin Adam | Bild: dpa/Bernd Von Jutrczenka

Berliner Flüchtlingsheim - Wachdienst soll schwangerer Frau Hilfe verweigert haben

23.07.19 | 11:05 Uhr

Eine hochschwangere Frau soll Wachdienstmitarbeiter in einem Berliner Flüchtlingsheim unter Schmerzen gebeten haben, ein Taxi zu rufen. Die Wachleute sollen sie darauf zu Fuß zur Klinik geschickt haben. Dort hat die 21-Jährige dann einen toten Jungen entbunden.



Der Berliner Flüchtlingsrat hat schwere Vorwürfe gegen den Sicherheitsdienst in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Berlin-Lichtenberg erhoben. Zwei diensthabende Wachleute hätten sich geweigert, einer hochschwangeren Frau einen Rettungswagen oder ein Taxi zu rufen, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Flüchtlingsrats. Darauf sei die 21-Jährige erst spät in eine Klinik gekommen, wo sie einen toten Jungen entbunden habe. Zuerst hat die "taz" [taz.de] darüber berichtet.

Wie der Flüchtlingsrat nun erklärte [fluechtlingsrat-berlin.de], soll sich der Vorfall bereits am 23. Juni zugetragen haben. Der Mann der Betroffenen habe einen Security-Mitarbeiter gegen 4 Uhr früh gebeten, für seine hochschwangere Frau einen Rettungswagen zu rufen. Die Frau habe bereits unter starken und Blutungen und Schmerzen gelitten. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes habe diese Hilfe mit der Begründung verweigert, es sei Sonntagnacht, da könne man "nicht die Feuerwehr" rufen. Er soll auch abgelehnt haben, ein Taxi zu rufen, da das Krankenhaus nur wenige hundert Meter entfernt sei.

Ärztin soll Rettung für möglich gehalten haben

Nach den Angaben des Flüchtlingsrats soll sich das Ehepaar erst seit zwei Monaten in Berlin aufhalten und kein Deutsch sprechen. Deshalb sei es den Betroffenen nicht möglich gewesen, selbst ein Taxi zu rufen. Der Wachschutz habe dem Paar dann die Adresse eines drei Kilometer entfernten Krankenhauses mit Geburtshilfeabteilung gegeben, das sie zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln hätten aufsuchen müssen. Der Weg dorthin habe an die zwei Stunden gedauert.

Im Krankenhaus habe die Frau einen toten Jungen entbunden, "Normalgewicht, Todesursache akute Plazentainsuffizienz", wie es in der Darstellung des Flüchtlingsrates heißt. Bei dieser Diagnose bestehe Lebensgefahr für das Ungeborene. "Es ist davon auszugehen, dass das Kind am frühen Morgen noch gelebt hat", so der Flüchtlingsrat.

Ehepaar verklagt Sicherheitsdienst

Der Flüchtlingsrat habe das Ehepaar an den Medizinrechtsexperten Tobias Kuwitt vermittelt, der hat nach eigenen Angaben Klage gegen das Sicherheitsunternehmen und seine Angestellten eingereicht. "Zivilrechtlich prüfen wir, ob man die beiden Sicherheitsleute dafür verantwortlich machen und Schadensersatz einfordern kann. Strafrechtlich klagen wir, weil es sich womöglich um unterlassene Hilfeleistung oder fahrlässige Tötung handelt", sagte Kuwitt dem rbb. Eine Ärztin des Krankenhauses soll bereits zu Protokoll gegeben haben, dass das Kind durch ein früheres Eintreffen womöglich hätte gerettet werden können. Zuständig für Sichehrheitsdienste in den Unterkünften ist das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Die Regeln für medizinische Notfälle in Flüchtlingsheimen seien schwammig und nur auf wenige Spezialfälle ausgelegt, sagte Georg Classen vom Flüchtlingsrat am Montagabend im rbb.



Sicherheitsleute arbeiten nicht mehr in Unterkunft

Aber auch ohne solche Regeln müsste eine erkennbar schwangere Frau Hilfe bekommen - das sagt auch LAF-Leiter Alexander Straßmeir. Es handle sich aber nicht um einen Fall, "der bisher häufiger vorgekommen ist". Er könne nicht verstehen, warum die Mitarbeiter des Sichehreitsdienstes Hilfe verweigert haben und weshalb der Betreiber der Unterkunft drei Wochen gebraucht habe, um den Fall zu melden.

Die betroffene Familie lebt nach rbb-Informationen inzwischen in einer anderen Unterkunft, die Frau erhält psychosoziale Betreuung. Die Sicherheitsleute dürfen vorerst nicht mehr in der Unterkunft arbeiten.



Sendung: Inforadio, 23.07.2019, 7.10 Uhr