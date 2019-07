Eine junge Bergsteigerin ist am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen 50 Meter tief abgestürzt - und hat das Unglück überlebt, wenn auch mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die 22 Jahre alte Frau aus Brandenburg blieb am Samstagmorgen auf einem Schneefeld liegen. Drei Begleiter seilten sich zu ihr ab und versorgten sie, wie ein Sprecher der Bergwacht am Sonntag mitteilte.