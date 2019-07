Eine 40-Jährige Frau hat am S-Bahnhof Neukölln randaliert. Wie die Berliner Polizei am Freitag berichtete, warf die Frau am Donnerstagmorgen von den Gleisen aus zunächst mehrere Glasscheiben einer Überführung mit Schottersteinen ein. Auch auf eine andere Frau habe sie einen Stein geworfen, diese aber nicht getroffen. Anschließend habe sich die 40-Jährige im Gleisbett auf eine bereits abgeschaltete Stromschiene gesetzt.

Ein Bahnmitarbeiter und ein Reisender hätten die Frau dann aus dem Gleisbereich geholt, so die Polizei weiter. Die 40-Jährige habe dabei dem Reisenden in den Oberarm gebissen. Kurz darauf sei die Frau nicht mehr ansprechbar gewesen. Sie habe anscheinend "unter dem Einfluss unbekannter Substanzen" gestanden, so die Polizei. Rettungskräfte hätten die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Es habe sich herausgestellt, dass die 40-Jährige sich zurzeit in psychiatrischer Behandlung befinde.

Wegen des Polizeieinsatzes war der S-Bahnverkehr auf der Ringbahn beeinträchtigt, es kam zu zahlreichen Verspätungen und Zuguasfällen.