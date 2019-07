Der langjährige SED-Vize von Berlin Helmut Müller ist wenige Wochen nach seinem 89. Geburtstag in einem Rüdersdorfer Krankenhaus gestorben. Das teilte der zur Eulenspiegel-Gruppe gehörende Verlag Edition Ost am Wochenende mit. Müller, der sich einige Monate nach dem Mauerfall in den Ruhestand zurückgezogen hatte, starb demnach am vergangenen Freitag. Nach Verlagsangaben war Müller auch nach dem Ende der DDR als Autor und Zeitzeuge aktiv.