Einkommensschwache werden ab August entlastet: Der Eigenanteil fürs Mittagessen in Kita & Schule entfällt. Und: Nun auch in Brandenburg wird der Kita-Besuch beitragsfrei. Azubis bekommen das BVG-Jahresticket für 365 Euro und Berlins Schüler fahren umsonst.

Etliche Förderungen sollen ab August einkommensschwachen Familien in Deutschland das Leben erleichtern. So erhöht sich das Schulstarterpaket von 100 auf 150 Euro . Für die kulturelle und soziale Teilhabe von Kindern gibt es einen Zuschlag von fünf Euro monatlich, der Betrag erhöht sich somit auf 15 Euro. Auch der Eigenanteil für das Mittagessen in Kita oder Schule und für die Schülerfahrkarte entfällt .

Ab August wird Dazn somit die Freitagspartien sowie jeweils fünf Spiele am Sonntag und am Montag übertragen. Auch die Relegationsspiele und der DFL Supercup gehören zum Rechte-Deal. Bislang konnten Dazn-Kunden lediglich die Highlights aller Bundesliga-Partien über den Dienst ansehen.

Der Streamingdienst Dazn übernimmt in einer weitreichenden Kooperation die Übertragungsrechte der Bundesligaspiele , die bislang bei Eurosport zu sehen waren. Gleichzeitig kündigt Dazn an, ab September die Monatsbeiträge um zwei Euro zu erhöhen. Offenbar soll es aber für Nutzer des Eurosport Players spezielle Wechselangebote zu DAZN geben.

Alles mit der App: Der Paketdienst DHL ändert das Abholprozedere an seinen Packstationen. Konnte man bislang mit der sogenannten mTAN, die per SMS kam, das betreffende Fach an der Packstation öffnen, können Bestandskunden dies ab dem 9. August nur noch mit sogenannten Abholcodes tun, die in der DHL-App generiert werden. Die Codes werden zusätzlich auch per Mail an DHL-Bestandskunden versandt.

Neukunden müssen auch auf die Mail verzichten: Für Sie stehen die Abholcodes nur noch in der App bereit.