Der Bezirk Kreuzberg will Imbissstände in den Görlitzer Park holen und unter anderem an den Eingängen zum Park platzieren. Der Parkrat hofft, dass die Mini-Gastro auch den Drogenhandel vertreibt und den Görli für Familien attraktiver macht. Von Roberto Jurkschat

Im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg soll es bald einen Falafelstand geben, dazu einen Kaffeewagen und eine fahrbare Eisbude. Die Mini-Gastro soll unter anderem an den Eingängen des Parks platziert werden - dorthin, wo Besucher derzeit noch durch ein regelrechtes Spalier von Drogenhändlern hindurchlaufen. Das bestätigte die Bezirksverwaltung Kreuzberg-Friedrichshain am Dienstag, zuvor hatte die " B.Z. " über die Pläne berichtet.

Verantwortliche des "Parkrats Görli" äußern sich da schon eindeutiger: Die Stände sollen "die Dominanz des Drogenhandels" insbesondere in den stark frequentierten Eingangsbereichen des Parks einschränken, heißt es auf seiner Internetseite des Parkrats. Dazu sollten erst einmal Händler-Lizenzen für einen gewissen Testzeitraum vergeben werden. Die Verkaufsstände sollten strategisch an den Eingängen Falckensteinstraße/ Lübbener Straße, sowie Glogauer Straße/ Forsterstraße aufgestellt werden, ein Stand ist in der Nähe des Cafe Edelweiß vorgesehen.

Der Parkrat habe die Idee "sehr kontrovers" diskutiert, weil das Gremium eigentlich eine "weitere Kommerzialisierung" des Parks vermieden wolle. Gleichzeitig sei die Situation an den Eingängen bereits stark vom Drogenverkauf geprägt, was manche Besucher davon abhalte in den Park zu kommen. "Also", schreibt der Parkrat, "warum der Sache nicht eine Chance geben?"

Der Versuch, den Drogenhandel im Park zu verlegen, ist nicht neu. Zuletzt hatte der Parkmanager mit einer Idee bundesweit für Aufregung gesorgt. Provisorisch waren mit rosa Farbe Stehplätze für Dealer markiert worden. Besucher sollten weniger gestört werden und nicht mehr durch ein Spalier laufen müssen. Das Bezirksamt hatte den Vorstoß als temporär und nicht abgestimmt zurückgewiesen.