Am Berliner Flughafen Tegel zeichnet sich der Freitag als bislang reisestärkster Tag der Ferienzeit ab. In Schönefeld ging es im Vergleich etwas entspannter zu, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft FBB am Freitagmittag sagte.

An den beiden Flughäfen würden an diesem Tag zwischen 115.000 und 120.000 Reisende abgefertigt - die meisten davon in Tegel. Das sei rund ein Drittel mehr als an ruhigeren Flugtagen, sagte der Sprecher. Es habe Schlangen gegeben, aber zunächst keine größeren Beschwerden. Die ersten beiden Reisewellen am frühen Morgen und am Vormittag seien wie geplant und ohne größere Vorkommnisse gestartet. Rund 650 Flüge seien an beiden Flughäfen angesetzt. Mehr als 500 davon flogen von Tegel aus an oder ab.