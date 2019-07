rbb|24: Eine von insgesamt vier GSG9-Einheiten soll dauerhaft in Berlin stationiert sein. Warum wurden die Spezialkräfte jetzt in die Hauptstadt geholt?

Michael Götschenberg: Diese Entscheidung, hier eine GSG9-Einheit aufzubauen, ist der Entwicklung der europäischen Sicherheitslage geschuldet. Eine konkrete Bedrohung gibt es hier aktuell laut Bundespolizei zwar nicht. Allerdings haben wir den letzten Jahren in Europa mit einer Vielzahl islamistisch motivierter Anschläge zu tun gehabt. Die Täter haben häufig in den Hauptstädten an prestigeträchtigen Orten zugeschlagen. In Berlin will man im Fall einer akuten Bedrohung in Zukunft auch näher am Geschehen sein.

Wodurch unterscheidet sich die GSG9 etwa vom Spezialeinsatzkommando des Berliner Landeskriminalamts?

Die GSG9 ist als Eliteeinheit der Bundespolizei nicht unmittelbar den Bundesländern unterstellt. Die Einsatzkräfte gehören bundesweit zu den besten, die die Sicherheitsbehörden aufbieten können. Einerseits ist die GSG9 deutlich größer als die Spezialeinsatzkommandos der Länder. Zum anderen verfügt der Verband über besondere Fähigkeiten: Die Einheiten können etwa Luft-Landungs-Operationen durchführen oder mit Schnellbooten und Taucheinheiten im Wasser agieren. Das unterscheidet sie wesentlich von den Spezialeinheiten der Landeskriminalämter.