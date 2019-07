Im denkmalgeschützten Gebäudeensemble Haus Riviera in Berlin-Grünau ist ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl im sogenannten Gesellschaftshaus stehe in Flammen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz am Dienstagmorgen dem rbb. "Da das Gebäude bereits akut einsturzgefährdet ist und es auch zu einem Durchbrand bis ins Erdgeschoss gekommen ist, kann nur noch von außen gelöscht werden." Drei Drehleitern seien derzeit im Einsatz, so Pretz.

Die Feuerwehr sei mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gebe es bisher keine. Es gebe eine sehr starke Rauchentwicklung, so Pretz, "und da wir es sehr windig haben, zieht der Rauch Richtung Köpenick, Müggelheim rüber". Bis der Brand gelöscht sei, werde es voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern.