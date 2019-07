dpa/Gregor Fischer Video: rbb24 | 24.07.2019 | Karsten Blumenthal | Bild: dpa/Gregor Fischer

Wieder neuer Wärmerekord - Hitzewelle rollt über Berlin und Brandenburg

25.07.19 | 15:56 Uhr

Den zweiten Tag infolge wurde in Deutschland ein neuer Hitzerekord aufgestellt: Am Mittag wurden in Bonn 40,6 Grad gemessen. Die Bahn bietet kostenlose Umbuchungen und Stornierungen an. Die Waldbrandgefahr in Berlin und Brandenburg bleibt hoch.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag extreme Temperaturen bis zu 37 Grad in Berlin und Brandenburg. Gegen 15 Uhr meldeten Potsdam und Berlin bereits 34 Grad.

Nach vorläufigen Ergebnissen wurde den zweiten Tag infolge ein neuer Hitzerekord gemessen: Um 14.20 Uhr zeigte das Termometer an der Station Bonn-Roleber 40,6 Grad , sagte ein DWD-Spreche. Dies sei aber nur ein Zwischenstand mit vorläufigen Mess-Ergebnissen. Erst am Mittwoch war mit 40,5 Grad in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) ein neuer Rekord aufgestellt worden.



Laut dem Brandenburger Umweltministerium besteht aktuell in allen Landkreisen und kreisfreien Städten die zweithöchste Waldbrandgefahr. Lediglich im Landkreis Oberhavel besteht mit Stufe 3 eine mittlere Gefahr. Es wird allerding



Niedersachsen schaltet Atomkraftwerk ab

Das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen soll wegen der steigenden Wesertemperatur voraussichtlich am Freitag gegen Mittag abgeschaltet werden. Dann werde für das Flusswasser die kritische Temperaturgrenze von 26 Grad erwartet, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums am Donnerstag. Zum Schutz des Ökosystems der Weser dürfe dann kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss geleitet werden. Sobald sich die Weser nachhaltig abkühle, werde der Betrieb wieder aufgenommen, teilte die Betreibergesellschaft Preussen Elektra mit. Dies werde voraussichtlich am Sonntag der Fall sein. Die Deutsche Bahn bietet an, Fernreisen, die für den 25. oder 26. Juli geplant waren kostenlos zu stornieren oder bis zum 4. August zu verschieben [bahn.de]. [Mehr Informationen zu den Auswirkungen der Hitze in Deutschland und Europa erhalten Sie bei den Kollegen von tagesschau.de]



Müller fordert Berliner zu Wasserspenden für Obdachlose auf

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rief angesichts der Hitze am Mittwoch dazu auf, besonders auf obdachlose Menschen zu achten. Das Leben auf der Straße berge an außerordentlichen Hitzetagen ganz besondere Gefahren. Müller unterstützte den Aufruf der Berliner Hilfsorganisation Karuna, Obdachlose mit Wasser zu versorgen. Mediziner raten, mindestens anderthalb Liter Wasser zu trinken; anstrengende Arbeiten sollten auf den Morgen oder den Abend gelegt werden. Von der Hitze besonders betroffen sind ältere und kranke Menschen. Sie sollten sich der Sonne nicht direkt aussetzen. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des staatlichen Robert-Koch-Instituts in Deutschland Tausende Menschen aufgrund der hohen Temperaturen gestorben. Die Zahl der Todesopfer ist laut Instituts-Forscher Matthias an der Heiden mit dem Negativ-Rekord des sogenannten Jahrhundertsommers 2003 vergleichbar. Damals starben aufgrund des Wetters bundesweit etwa 7.600 Menschen, in Europa zwischen 50.000 und 70.000 Menschen. Dieses Ausmaß komme dem einer Grippewelle nahe, erklärt an der Heiden.

