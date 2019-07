Ein Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Neuköllner Hochhaus

Bei einem Wohnungsbrand in der Berliner Gropiusstadt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es in der Nacht zu Donnerstag im sechsten Stock eines Hochhauses am Käthe-Dorsch-Ring.

Als die ersten Löschfahrzeuge eintrafen, hätten bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung geschlagen, hieß es weiter. Etwa 100 Anwohner mussten das 14-stöckige Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute vor Ort. Aus der Wohnung konnte neben dem Verletzten ein Mensch nur noch leblos geborgen werden.