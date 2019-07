Rainer Entrup: "Flächig und extrem", ein Zitat damals eines Ordnungsamtsleiter, der in Abstimmung mit uns die ersten Besichtigungen durchgeführt hat. Das Gelände konnte man sozusagen mit einer offen stehenden Waffenkammer vergleichen. Jeder Jäger in Deutschland muss seine Gewehre und seine Waffen getrennt und verschlossen verwahren. Das war dort nicht der Fall und hat dazu geführt, dass man damals sehr schnell entschied, die Fläche kann nicht öffentlich betreten werden. Die hat eine Sperrverordnung damals bekommen, um Sicherheit für die Menschen im Umfeld und vor allen Dingen für Menschen, die die Flächen nicht kennen, zu erzeugen. Heute sind wir allerdings schon ein ganzes Stück weiter und stehen besser da.

Entschärfen kann man vieles gar nicht, weil man dafür Zugriff auf einen Zünder haben müsste. Dann könnte man mit den zuständigen Kampfmittelräumdienst des Landes Brandenburg so etwas vollziehen. Es gibt aber hier Munition, die sich nicht entschärfen lässt, sondern nur gesprengt werden kann. Das tun wir bis heute, wie auch in den vergangenen Jahren massiv, weil es auch besondere Munition gibt. Die nennt sich salopp "Streuwaffen-Munition" und ist international geächtet. Die Beseitigung bedeutet einen erheblichen Aufwand. Wir werden einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben, um das zu leisten.

Das heißt, Sie durchforsten dieses riesige Areal, haben das in weiten Teilen auch schon getan, mit Detektoren und sprengen.

Richtig. Die Streuwaffen-Fläche ist eine Teilfläche, die ungefähr zehn Prozent dieses 120 Quadratkilometer großen Areals beträgt. Das sind etwa 15.000 Fußballfelder am Stück, um es verständlicher zu machen. Fast jede Woche sind dort Sprengungen zu unternehmen, um die Munition zu beseitigen, die man nicht transportieren kann oder darf. Andere Munition wird transportiert, in Verlege-Betriebe gebracht und dort delaboriert. Die anderen Flächen, außerhalb dieser zehn Prozent, haben wir grundsätzlich untersucht, ob dort Gefährdungslagen für die anliegenden Dörfer existieren. Dies konnte weitgehend ausgeschlossen werden. Im Rahmen unserer naturschutzfachlichen Aufgaben brennen wir beispielsweise Heideflächen ab, um sie als Schutzgebiete zu erhalten. Da entdecken wir auch Munition, die wir vorher in der halbmeterhohen Heide nicht sehen konnten. Das heißt für uns automatisch: bergen, beseitigen, sprengen, Kampfmittelräumdienst, ordnungsgemäßer Umgang.