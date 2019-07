Sebastian Stipp: Im letzten Jahr sind 225 Straftaten passiert. Wir haben eine Fallzahlensteigerung von 2017 um 31 Prozent. Das ist erschreckend. Wir sehen auch eine höhere Gewalt, die angewandt wird. Auf der anderen Seite sind wir mittlerweile auch in der Lage, die Hasskriminalität besser zu erfassen. Es gibt eine bundeseinheitliche Definition. Das andere ist die Vertrauensgeschichte, also vertraut man der Polizei sein Erleben an und möchte mit der Polizei Kontakt haben.

rbb: Mehr als die Hälfte aller Straftaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans in Deutschland werden in Berlin gemeldet. Woran liegt das?

Grießbach: Das wird nicht nur so empfunden. Es ist so, dass die Gewaltbereitschaft auch für uns sichtbar und lesbar in die Höhe gegangen ist. Wir haben massive Gewaltvorfälle und Gewaltausbrüche in Berlin. Es geht nicht nur allein darum, dass jemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt wird. Die Opfer erfahren massive Gewalteinwirkung und erleiden Verletzungen, von denen sie ihr ganzes Leben zehren.

Stipp: Zunächst muss ich noch dazu sagen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Homo- und Transphobie haben wir in weiten Teilen unserer Gesellschaft. Die Frage ist, welche Faktoren spielen dafür eine Rolle, dass jemand auch übergriffig wird, dass er Straftaten begeht. Wir haben im letzten Jahr vor allem eine ganze Serie in Neukölln gehabt, wo es äußerst brutal zur Sache gegangen ist. Auch uns stockte hierbei der Atem.

Als sich vor 50 Jahren in der New Yorker Christopher Street Schwule, Lesben, Bisexuelle und Trans zum ersten Mal gegen Repressionen gewehrt haben, war der Auslöser eine Razzia der Polizei. Traditionell ist das Verhältnis der Polizei zur queeren Community nicht so gut. Wie sieht das heute aus? Mit welchen Vorurteilen habt Ihr als Ansprechpartner in der Community zu kämpfen?

Grießbach: Bei der Berliner Polizei gibt es eine Ansprechperson für Lesben, Schwule und Bisexuelle seit 1992. Das ist relativ früh, wenn man bedenkt, dass bis 1994 der Paragraf 175 noch im Strafgesetzbuch vorhanden war. Nichtsdestotrotz haben wir dennoch insbesondere aus der schwulen Community ein Vertrauensproblem. Man vertraut der Polizei heute auch immer noch nicht. Die ältere Generation hat natürlich ganz schlimme Sachen erfahren.

Sie ist Opfer von diesen Razzien geworden, war bei Polizeikontrollen dabei, die nicht schön abgelaufen sind. Auch hier müssen wir stetig und ständig in der Szene, insbesondere dem Schöneberger Regenbogenkiez, auf unsere Arbeit hinweisen. Darauf, dass wir im Jahr 2019 so etwas nicht mehr machen. Natürlich passiert so was seit Jahren nicht mehr und für dieses Vertrauen werben wir stetig in unseren Kiezrunden. Wir gehen in die Lokale, reden mit den Wirten, und zeigen, dass wir im Jahr 2019 eine bunte Polizei sind, die auf die Opfer von Straftaten zugeht.

Vielen Dank für das Gespräch.