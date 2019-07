Bild: imago/Winfried Rothermel

Interview | Sicherheit auf Bahnhöfen - "Eisenbahnen bremsen vergleichsweise schlecht"

30.07.19 | 14:10 Uhr

Nach dem Tod eines Achtjährigen im Hauptbahnhof Frankfurt am Main stellt sich die Frage: Kann man solche Fälle durch technische Lösungen verhindern? Leider sei das nicht so einfach, sagt der Ingenieur Sven Hietzschold von der TU Dresden im Interview.

Am Montag hat ein Mann auf dem Bahnhof in Frankfurt eine Mutter und dann ihr Kind vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, der Junge wurde von dem Zug erfasst und getötet. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Januar 2016 in Berlin: Auf dem U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz stieß ein psychisch kranker Mann eine 20-Jährige vor die einfahrende U-Bahn. Die junge Frau starb.

Herr Hietzschold, können Bahnsteige vor solchen Attacken gesichert und die Reisenden geschützt werden?

Sven Hietzschold: Aus Bahn-Systemsicht ist es sehr schwierig, dort eine sinnvolle technische Lösung zu finden, weil so ein unabsehbares Verhalten nicht wirklich kalkuliert werden kann. Der Mann hätte auch jemanden auf die Straße schubsen können – auch da gibt es keine absolute Sicherheit. Und man muss sich immer vorstellen: Je mehr technische Einrichtungen man in ein System einbaut, desto teurer wird das Ganze natürlich. Wenn man sich in den verschiedenen Ländern Europas umschaut, gibt es nur sehr wenige Fälle, wo zum Beispiel Bahnsteigtüren eingesetzt werden - wo also das Fahrzeug hält, dann geht eine Tür im Fahrzeug auf, die Tür am Bahnsteig geht auf. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das ist nicht realistisch.

Dieses Türsystem gibt es am Frankfurter Flughafen bei der Bahn, die die Reisenden auf die Terminals verteilt. Warum ist das nicht überall möglich?

Wenn man solche Bahnsteigtüren einbaut, hat man seine Anlage auf die Abstände und die Kommunikation von Tür zu Fahrzeug ausgerichtet. Das heißt: Ich muss dann immer Fahrzeuge kaufen und betreiben, die genau mit diesen Türen kommunizieren können, die diesen Türabstand haben. Im Netz der Deutschen Bahn verkehren natürlich verschiedene Verkehrsunternehmen mit verschiedenen Fahrzeuggarnituren. Ich kann mein System nicht so zubauen, dass ich keine anderen Fahrzeuge nutzen kann. Das ist aus der Praxis unrealistisch.

Zur Person Sven Hietzschold Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden beschäftigt sich mit dem Thema Bahnanlagen.

Es gibt Systeme bei U-Bahnen oder Straßenbahnen, die bemerken, wenn jemand auf den Schienen liegt, und dann automatisch bremsen. Wäre das eine Option?

In Nürnberg gibt es bei der fahrerlosen U-Bahn im Bahnsteigbereich ein Sicherungssystem, bei dem verschiedene Systeme – mechanisch, optisch und sensorisch – zum Einsatz kommen, um festzustellen, ob sich Gegenstände oder Personen im Gleisbett befinden, und dann eine Bremsung einzuleiten. Bei U-Bahnen und Straßenbahnen sind die Fahrzeuge relativ gut ausgestattet und können gut bremsen, auch weil Straßenbahnen ja mit dem Autoverkehr bremsen können müssen. Bei Eisenbahnen ist das erstmal nicht der Fall – Eisenbahnen bremsen vergleichsweise schlecht und lange Bremswege sind da eigentlich üblich. Es würde aus Systemsicht auch viele andere Probleme nach sich ziehen, um diesem sehr speziellen – und natürlich auch sehr tragischen Fall – zu begegnen.

Es war ein tragischer Angriff, der genauso unberechenbar ist wie auch Suizide. Technisch ist das im Bahnverkehr also nicht zu verhindern. Wäre es vielleicht möglich, den Bahnsteig für Fahrgäste erst freizugeben, wenn der Zug schon eingefahren ist?

Das ist eigentlich nicht realistisch, weil man ja im Fernverkehr von ziemlich langen Bahnsteigen spricht und auch von großen Zuglängen. Wenn ich alle Leute an nur zwei oder drei Zugängen pro Bahnsteig gruppieren würde, müssen die quasi hochsprinten, um zum Zug zu kommen. Dadurch bekommt man ziemlich lange Aufenthaltszeiten auf den Stationen und ich denke, es ist gerade für Reisende mit Gepäck, Kinderwagen und so weiter sehr schwierig, dann im Pulk die Treppen zu benutzen, um auf den Bahnsteig zu kommen. Das heißt: Für den praktischen Betriebsablauf wäre das Warten außerhalb der Bahnsteigflächen nicht sinnvoll. In Tschechien ist es so, dass keine festen Gleise zugewiesen sind, die Leute warten also im Informationsbereich – und wenn dann klar ist, auf welches Gleis der Zug einfahren wird, bekommen die Reisenden einen Hinweis und gehen dann dorthion – aber auch schon vor der Einfahrt des Zuges. Das Interview führte Nina Michalk, Hessischer Rundfunk. Sendung: Antenne Brandenburg, 30.07.2019, 13:00 Uhr