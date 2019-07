Bild: imago/Steinach

Demografischer Wandel und Missbrauchsskandal - Kirchen in Berlin und Brandenburg verlieren weiter Mitglieder

19.07.19 | 15:45 Uhr

Die beiden großen Kirchen in Deutschland verlieren weiter an Mitgliedern, auch in Berlin und Brandenburg. Die Katholische Kirche nennt vor allem den Missbrauchsskandal als Grund, die Evangelische Kirche den demografischen Wandel.



Der demografische Wandel und der gesellschaftliche Trend gegen die Bindung in Vereinen und Institutionen macht auch den beiden großen Kirchen zu schaffen. In Berlin und Brandenburg gingen auch 2018 in der evangelischen und der katholischen Kirche die Mitgliederzahlen zurück. Eine Rolle spielte dabei die Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Regionen, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz (EKBO) am Freitag zur Veröffentlichung der Mitgliederzahlen mitteilte.



Starker Rückgang bei Protestanten

Die EKBO verzeichnete in Brandenburg im vergangenen Jahr 3.410 Austritte, 457 mehr als im Vorjahr. Insgesamt hatte die EKBO, zu deren Gebiet außer Brandenburg auch Berlin und Teile Ostsachsens gehört, Ende vergangenen Jahres 941.145 Mitglieder. Das waren 2,2 Prozent oder 21.424 Mitglieder weniger als im Vorjahr. Zugleich wurden 396 Eintritte registriert, 130 mehr als 2017. Die Zahl der Taufen stieg um 166 auf 2.909. Über die Zahl ihrer verstorbenen Mitglieder machten beide Kirchen keine Angaben.



Weniger Katholiken im Erzbistum Berlin

Auch das Erzbistum Berlin hat nach leichten Zunahmen in den beiden Vorjahren 2018 wieder Kirchenmitglieder verloren. Die Zahl der Austritte stieg auf 8.165 (2017: 6.635), davon die meisten in Berlin (7.056). Nur 70 Menschen traten neu in die Kirche ein. Ende vergangenen Jahres gab es damit 408.723 registrierte Katholiken auf dem Gebiet des Erzbistums, das sich über Berlin, Brandenburg und Vorpommern erstreckt.

Die Quote der Gottesdienstbesucher lag bei 9,8 Prozent der Kirchenmitglieder, ein leichter Rückgang gegenüber 2017 um 0,6 Prozentpunkte. Die Zahl der Pfarreien blieb mit 103 stabil, davon 65 in Berlin, 30 in Brandenburg und acht in Vorpommern.

Mehr Katholiken in Brandenburg - durch Zuzüge

Nur in Brandenburg selbst wurden im vergangenen Jahr 90.208 Katholiken gezählt, 5.896 mehr als im Jahr davor. Zur Begründung wurde dabei vor allem auf die Zuzüge polnischer Katholiken und die Umzüge von Berlin in das Umland genannt. Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin. Spreewald und Lausitz zählen zum Bistum Görlitz. Im Bereich Oberhavel gehören wenige Brandenburger zum Bistum Magdeburg.



Deutschlandweit traten rund 220.000 Menschen aus der Evangelischen Kirche und 216.000 Menschen aus der Katholischen Kirche aus. Angaben zu den Gründen müssen beim Austritt nicht gemacht werden. Allerdings stand die katholische Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr wieder deutlich wegen ihres Missbrauchskandals in der Kritik. Eine von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichte Studie hatte massive Missstände auch bei der Aufarbeitung des seit Jahren bestehenden Skandals offenbart.



Rund 44 Millionen Protestanten und Katholiken

Deutschlandweit verringerte sich die Zahl der in den beiden großen Kirchen registrierten Christen. Die katholische Kirche zählt nun noch 23,002 Millionen Mitglieder, über 300.000 weniger als im Jahr 2017. Die Zahl der Protestanten verringerte sich auf 21,14 Millionen. Der Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sagte dazu, jeder Austritt schmerze. Allerdings könne man sich heute anders als früher völlig frei entscheiden, ob man in der Kirche bleiben wolle. "Wir sind dankbar für die vielen Menschen, die sich heute aus Überzeugung für die Mitgliedschaft in ihrer Kirche entscheiden." Auf katholischer Seite bezeichnete der Sekretär der Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, die Entwicklung als "besorgniserregend". Ein Grund für die gestiegene Zahl der Austritte sei sicher die im September veröffentlichte Missbrauchsstudie. Dadurch sei eine große Debatte ausgelöst worden. "Viele glauben uns nicht mehr, dass wir konsequent und entschlossen gegen Täter vorgehen", erläuterte Langendörfer der Deutschen Presse-Agentur.



Sendung: Inforadio, 19.07.2019, 14.00 Uhr