Am Flugplatz Altes Lager in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) ist am Freitag ein Klein-Flugzeug abgestürzt.



Dabei ist der Pilot schwer verletzt worden, wie die Polizei dem rbb mitteilte. Das Flugzeug hatte demnach einen Segelflieger im Schlepptau, als eine Tragfläche des Motorfliegers brach. Das gezogene Flugzeug klinkte sich automatisch aus und konnte sicher landen. An dem beschädigten ziehenden Flugzeug löste ein Rettungsfallschirm aus, der defekte Motorflieger trudelte in ein Waldstück. Die alarmierten Retter konnten den Piloten verletzt bergen. Mit schweren Verletzungen brachte ihn dann ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

In der Nähe der Absturzstelle findet derzeit ein Motorrad- und Musikfestival statt.