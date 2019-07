In Berlin-Köpenick ist am Dienstagnachmittag ein Pkw mit einem Güterzug zusammengestoßen. Der Zug erfasste das Auto an einem Übergang am Bahnhof Wuhlheide. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Das Fahrzeug wurde bei der Kollision auf die Seite geworfen und etwa 50 Meter mitgeschleift. Den Angaben zufolge wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr ist mit 16 Menschen im Einsatz.