Nach grünen Punkten und Parklets sorgten die großen Felsbrocken für Gesprächsstoff: Die Findlinge gegen Falschparker in der Kreuzberger Bergmannstraße sind jetzt wieder weg. Die großen Steine wurden am Montagmorgen abtransportiert. Grund sei die Fertigstellung der Baustelle in der Friesenstraße, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit.

Die Brocken lagen seit Ende Juni im Baustellenbereich vor der Marheineke-Markthalle und sollten verhindern, dass Autofahrer dort parken und die Arbeiten behindern. Ihre neue Bestimmung: "Die Findlinge werden nun zur Sanierung des Wasserlaufs im Viktoriapark eingesetzt", erklärte das Bezirksamt.