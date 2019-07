Kurt Wilhelm Woltersdorf Sonntag, 07.07.2019 | 13:43 Uhr

"Zudem müsse ausreichend Geld zur Verfügung stehen", ist die eindeutige und einleuchtende Erklärung! Aber wo bleibt es? Deutschland soll tiefer in die Taschen greifen für die Bekämpfung des IS, wie viele Menschen sind nach Deutschland gekommen, die nicht in den Steuertopf einzahlen? Erst gestern sind wohl Tausende Menschen für noch mehr Menschenimporte, ohne Aussicht auf Steuereinnahmen durch diese, auf die Straße gegangen! Jahrelang werden Baustellen betrieben, die nicht fertig werden, Millionen werden verschleudert für Mautträume! Leute, wo soll denn das noch hinführen? Ein Konzern wäre bei so einer Ideologie schon längst pleite, ganz zu schweigen von einem Kleinunternehmen. Deutschland möchte mit den großen mithalten, hat aber nicht die Garderobe dafür. Also, sollte man mal den Klamottenladen wechseln und nicht immer nur jammern, die Möglichkeit besteht im September!