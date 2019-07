Die Leiche einer älteren Frau ist in Potsdam aus der Havel geborgen worden. Wie die Brandenburger Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Kanufahrer die leblose Frau am Freitagabend im Templiner See nahe der Halbinsel Hermannswerder entdeckt.

Die Identität der Leiche ist noch nicht geklärt, eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll darüber Aufschluss geben.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Frau "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" um eine 81-jährige Seniorin handelt, die am Mittwoch von einem Potsdamer Seniorenheim als vermisst gemeldet wurde.