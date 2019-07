Polizei entdeckt Leiche in Tempelhofer Wohnung

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag eine Leiche in Berlin-Tempelhof entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Die Mordkommission war vor Ort.

Die Polizei hatte die Leiche in einer Wohnung in der Burgemeisterstraße gefunden. Angaben zur Identität und zum Hintergrund machte die Behörde zunächst nicht.