Etwa 100 Hektar Fläche stehen in der Lieberoser Heide in Brand - ausgerechnet auf munitionsbelasteten Böden. Das erschwert die Löscharbeiten und auch die Prognosen. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Erschöpfung - und hoffen auf günstigen Wind.

Das Feuer in der Lieberoser Heide ist unter Kontrolle. Die gut 50 Einsatzkräfte sind zurzeit damit beschäftigt, den Brand weiter zurückdrängen. In der Nacht zum Mittwoch standen in dem Gebiet im Landkreis Dahme-Spreewald noch rund 100 Hektar in Flammen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz sagte. Probleme machen nun vor allem noch unterirdische Glutnester in Moorgebieten. Weil diese wieder bis an die Oberfläche durchglühen können, hoffen die Löschkräfte jetzt auf günstige Windverhältnisse. "Problematisch wird es definitiv, wenn der Wind auffrischen sollte - Funkenflug könnte alles wieder anfachen", erklärte er.

Der Brand der Moore erschwert die Arbeiten der Einsatzkräfte erheblich. Durch den Torf brenne das Feuer beständig, hieß es. "Es ist noch lange nicht aus." In den vergangenen Tagen hatten sich die Löschkräfte vor allem darauf konzentriert, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Weiterhin konzentrieren sich die Kräfte am Boden, die Wege zu bewässern. Nah an das Feuer heran dürfen sie nach wie vor wegen der hohen Expolsionsgefahr nicht.