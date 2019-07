Lkw mit Gefahrgut bleibt an Neuköllner Brücke hängen

Am späten Freitagnachmittag ist ein Gefahrguttransporter an einer Brücke in Berlin-Neukölln hängengeblieben. Dabei sind Teile des Aufliegers abgerissen. Der Lkw habe Wasserstoff geladen, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24. Es habe jedoch keine Gefahr für die Umgebung bestanden.

Der Lkw sei zu hoch für die Brücke in dier Niemetzstraße gewesen.