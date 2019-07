Brandgeruch in Berlin wegen Waldbrand in Mecklenburg

In Teilen von Berlin und Brandenburg liegt derzeit ein Brandgeruch in der Luft. Die Ursache dafür liegt laut Feuerwehr-Leitstelle fast 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt: In Mecklenburg-Vorpommern stehen etwa 430 Hektar Wald in Flammen.