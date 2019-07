Antenne Brandenburg bleibt Spitzenreiter in der Mark

Antenne Brandenburg vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) bleibt das meistgehörte Radioprogramm im Land Brandenburg. Zu den Gewinnern der am Mittwoch veröffentlichten Media-Analyse (ma) Audio 2019/II gehören auch rbb 88.8, Radioeins und Fritz.

rbb 88.8 liegt auf dem besonders hart umkämpften Berliner Markt dank eines klaren Zuwachses auf 75.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde (ma 2019/I: 56.000) jetzt auf Platz drei. In der Gesamtregion zählt das Programm nun 110.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde (ma 2019/I: 84.000). rbb 88.8 war im Februar 2019 als komplett neu gestaltetes Programm aus radioBerlin 88,8 hervorgegangen, die Veränderungen fließen jetzt zum ersten Mal in die ma-Erhebung ein.

Die ma weist für Antenne Brandenburg eine Tagesreichweite (Montag bis Freitag) von 119.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde in Brandenburg aus (ma 2019/I: 125.000), das bedeutet eine Tagesreichweite von 18,2 Prozent (ma 2019/I: 18,5 Prozent) und damit den Spitzenplatz im Bundesland Brandenburg.

Antenne Brandenburg hat die meisten Hörer in der Region

Radionutzung in Berlin und Brandenburg

Radioeins kann in Berlin und Brandenburg Publikum gewinnen und kommt auf 99.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde (ma 2019/I: 90.000), die Tagesreichweite wächst entsprechend auf 7,1 Prozent. (ma 2019/I: 6,6). In Berlin steigert Radioeins die Tagesreichweite auf 8,6 Prozent (ma 2019/I: 7,9 Prozent).

Fritz legt ebenfalls im gesamten Sendegebiet zu und verzeichnet 60.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde (ma 2019/I: 54.000), die Tagesreichweite steigt deutlich auf 4,2 Prozent (ma 2019/I: 3,8). Fritz hat im Februar dieses Jahres den Aus- und Umbau zu einem digitalen Angebot gestartet, auch dies wird in dieser ma zum ersten Mal wirksam.

Inforadio erhöht erneut seine Tagesreichweite in Berlin und liegt nun bei 6,8 Prozent (ma 2019/I: 6,4), in der Region legt das Programm leicht auf 5,9 Prozent (ma 2019/I: 5,8) zu.

Das werbefreie Radioprogramm rbbKultur liegt unverändert bei einer Tagesreichweite von 1,6 Prozent. Die Gesamtreichweite der Radioflotte des rbb steigt auf 30,5 Prozent (ma 2019/I: 29,9).