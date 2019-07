Meike Schlecker sitzt in JVA-Lichtenberg in Haft

Die Tochter des einstigen Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker verbüßt ihre Gefängnisstrafe in Berlin. Meike Schlecker habe die Haft bereits am Montag angetreten, hieß es am Freitag in Justizkreisen. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet. Die Senatsverwaltung für Justiz erteilte keine Auskünfte.

Meike Schlecker und ihr Bruder Lars waren im April in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof zu jeweils zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden [tagesschau.de]. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision von beiden zurückgewiesen, die Strafen aber heruntergesetzt.