"Als ich noch in der freien Kameradschaftsszene gewesen bin, bin ich ein durchschnittlicher Gefährder gewesen", sagt Scheffler der rbb-Abendschau. "Es hätte nichts draus werden können, es hätte aber auch das Schlimmste draus werden können. Alles ist möglich, wenn man in diesem Teich schwimmt."

Eine Ladenwohnung in Friedrichshain. Exit-Gründer Bernd Wagner, ehemals Polizist und Staatsschützer und Maik Scheffler beraten Strategien für Nazi-Aussteiger. Scheffler, heute Referent in der Jugendarbeit, war einst selbst gefährlicher Rechtsextremist mit Verbindungen bis hinein ins NSU-Umfeld.

Scheffler radikalisiert sich in sogenannten Kameradschaften in Sachsen, wird verurteilt wegen Körperverletzung und Besitzes einer Schusswaffe, zählt sich alsbald zur rechtsextremen Elite der Hammerskins - bald auch Seite an Seite mit Rechtsextremisten in Berlin. Sein Talent als Rekrutierer macht ihn interessant für die NPD. Bald wird er Stadtrat, dann sogar stellvertretender Partei-Chef in Sachsen.

Schließlich folgt das persönliche Zerwürfnis mit den NPD-Bundesspitzen. Und der höchst frustrierte Parteiaustritt. "Es war ein Postendenken, es war ein Geschacher, es war eine Ellbogengesellschaft in einem vorgeblich kameradschaftlichen Denken," erinnert sich Scheffler.

Als er aus der Partei austritt, hat er aber noch nicht mit dem rechtsextremen Gedankengut gebrochen. Ein Auskommen findet der Noch-immer-Rechtsextremist 2015 ausgerechnet als Deutsch-Lehrer für Flüchtlinge. "Es war ein sehr harter Schritt für mich. Ich hatte zum ersten Mal den Kontakt mit Ausländern, den ich vorher nie hatte", erzählt Scheffler.