Mehr als doppelt so viele E-Autos in Berlin zugelassen

In Berlin sind im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr Pkw neu zugelassen worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mit. Demnach stieg die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Berlin um 8,2 Prozent auf 44.519 Fahrzeuge.

Mit 1.105 Elektroautos wurden dabei mehr als doppelt so viele E-Autos wie im Vorjahreszeitraum zugelassen. Die Zahl der neu angemeldeten Hybridwagen wuchs um rund zwei Drittel auf 3.398. Damit steigt auch der Anteil der Elektro-, Gas- und Hybridwagen an allen in Berlin zugelassenen Autos. Er liegt allerdings immer noch erst bei 10,6 Prozent. Das wiederum ist mehr als im restlichen Deutschland üblich (7,7 Prozent).

In Brandenburg ging die Zahl der Neuzulassungen von Pkw laut Statistikamt im ersten Halbjahr dagegen deutlich zurück. Sie sank um 8,5 Prozent auf 33.303. Elektro-, Gas- und Hybridwagen spielen in Brandenburg dabei noch keine so große Rolle wie in Berlin. Ihr Anteil bei der Neuzulassung lag mit 7,2 Prozent leicht unter dem Bundesschnitt.



Leichte Zuwächse gab es dagegen bei Lkw (+ 7,7 Prozent auf 5.333), Krafträdern (+ 9,8 Prozent auf 2.848) und Zugmaschinen (+8,2 Prozent auf 1.624).

Rechnet man alle neu zugelassenen Fahrzeugarten zusammen, bleibt jedoch ein Minus: Die Gesamtzahl sank um 5,1 Prozent auf 43.590.

Am Stichtag 1. Januar 2019 waren in Berlin den Angaben zufolge insgesamt 1,4 Millionen Fahrzeuge angemeldet - ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent. In Brandenburg waren zur gleichen Zeit 1,76 Millionen Fahrzeuge gemeldet. Das war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent.