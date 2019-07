Bewohner des Landkreises Oberhavel dürfen kein Wasser mehr aus Seen und anderen Oberflächengewässern zur Bewässerung von privaten Gärten oder der sonstigen Nutzung entnehmen. Der Wasserstand sei zu gering, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Geringe Niederschläge würden sofort von der Vegetation "aufgesogen", so dass sie nicht in die Gewässer gelangen, hieß es.