Bei einem Autounfall zwischen Nassenheide und Teschendorf (Kreis Oberhavel) sind drei Menschen ums Leben gekommen.



Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Wagen am Montagnachmittag auf der B96 in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Ausgang einer Linkskurve.



Das Auto kam aus Richtung Oranienburg. Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort waren und die Opfer aus den Fahrzeugen befreien konnten, kamen ein Erwachsener und mindestens ein Kind ums Leben. Die Identität und das Alter der dritten Person sind noch unklar.

Die Bundesstraße ist in dem Bereich für längere Zeit voll gesperrt.